Alors qu’il rentrait chez lui, Dusan Tadic était attendu par deux hommes armés: le joueur de l’Ajax a été blessé dans une violente tentative de vol

Le joueur de l’Ajax Amsterdam Dusan Tadic a récemment été victime de faits particulièrement traumatisants. Alors qu’il rentrait simplement chez lui dans la nuit du 27 au 28 juillet, le meneur de jeu ajacide a été approché par deux hommes armés et casqués.

Sentant que les deux individus n’étaient pas là pour parler de football, le joueur a opté pour la solution la plus sûre : fuir. Sauf que ses agresseurs, visiblement très déterminés, ont décidé de le poursuivre dans la rue. Une bagarre a ensuite éclaté, lors de laquelle le Serbe a réussi à enlever le casque de l’un des deux hommes et à le gifler. Les voleurs ont ensuite pris la fuite, non sans avoir blessé l’ailier à la main.