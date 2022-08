Noah Sadiki: «Je rêve de remporter le titre»

Peut-on réellement, comme l’avait si joliment écrit Arthur Rimbaud à la fin du XIXe siècle, être sérieux quand on a 17 ans ? Avec son visage de poupon et ce sourire rafraîchissant plein de détachement, Noah Sadiki pourrait laisser penser que non. « Si j’ai eu peur d’aller au duel avec mes adversaires plus grands que moi ? Non, pourquoi ? C’est la détermination qui compte, pas la taille », expliquait-il dimanche soir en zone d’interview.