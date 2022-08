Donald Trump sera entendu ce mercredi dans le cadre d’une enquête pour soupçons de fraudes financières

Le New York Times nous apprend que Donald J. Trump sera interrogé sous serment par le bureau du procureur général de New York mercredi, au terme d’une longue enquête civile sur ses pratiques commerciales.

Les enjeux pour Donald Trump « sont exceptionnellement élevés », souligne le New York Times. Selon le quotidien américain, alors qu'il a participé à de nombreuses dépositions au fil des ans, il s'est battu pendant des mois pour éviter le témoignage de cette semaine, qui pourrait déterminer l'issue de l'enquête sur l'ancien président et son entreprise immobilière familiale, la Trump Organization.

La déposition intervient à un moment juridiquement périlleux pour Donal Trump, poursuit le New York Times. Et pour cause, il y a seulement deux jours, le FBI a perquisitionné Mar-a-Lago, son domicile en Floride dans le cadre d'une enquête sur des documents sensibles que le milliardaire a emportés lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche. Intervention que Donald Trump a qualifié d' « agression » qui « ne pourrait avoir lieu que dans des pays du tiers-monde en ruine ». Il a par ailleurs estimé que l'enquête menée par la procureure générale de New York, Letitia James, était une « chasse aux sorcières à motivation politique ».