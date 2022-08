Pourquoi le début de la Coupe du monde au Qatar est avancé d’un jour

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar est avancé d’un jour et aura lieu le 20 novembre, ont indiqué mercredi à l’AFP des sources proches du tournoi.

La Fifa et les organisateurs qataris ont accepté ce changement, ont précisé ces mêmes sources. Elles ont expliqué que le match d’inauguration officiel entre le pays hôte le Qatar et l’Équateur, initialement prévu le 21 novembre à 17 heures (belges) aurait eu lieu après Sénégal-Pays-Bas (11 heures belges) et Angleterre-Iran (14 heures belges) et n’aurait pas été la première rencontre du tournoi.