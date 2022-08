Mark Van Bommel confiant avant le match retour face à Lilleström en Conference League: «Nous ne pouvons pas être arrogants»

Après la victoire à Lilleström, l’Antwerp semble avoir un pied et demi en barrages. Van Bommel est confiant, même s’il ne veut pas s’attarder sur l’actuel numéro deux du championnat de Norvège. « Le résultat du premier match est un très bon résultat européen », a déclaré le T1 anversois. « Les attentes sont élevées et nous avons acheté de nouveaux joueurs, mais ce n’est pas une garantie pour se qualifier. »

Van Bommel a également vu comment l’Union, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions mardi, a cédé un avantage de 2-0 du match aller au retour contre les Rangers (3-0 à Glasgow). Il ne veut donc pas beaucoup parler de rotations dans son effectif. « D’un côté, on peut dire qu’une avance de 3-1 offre des possibilités, mais en même temps, ce n’est que 3-1. Concéder un but peut arriver rapidement et ensuite cela peut aller dans tous les sens. Regardez l’Union, même s’ils ont joué en déplacement dans un chaudron. Nous n’avons pas le droit à l’erreur et ne pouvons pas être arrogants en effectuant des changements. »