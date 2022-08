Cyriel Dessers quitte officiellement le Racing Genk et s’engage à Cremonese, promu en Serie A

Cyriel Dessers quitte le Racing Genk et rejoint la Serie A italienne et l’US Cremonese, qui vient d’être promu. Après avoir passé avec succès les tests médicaux, le transfert de l’attaquant a été officialisé mercredi. Genk et le Cremonese avaient trouvé un accord dimanche pour 6,5 millions d’euros, plus des bonus. La durée du contrat n’a pas été communiquée.

Après le match de samedi contre Eupen en championnat, Dessers avait déjà fait ses adieux au public genkois. «Je pense que ce n’est un secret pour personne mais un transfert est proche. Un championnat de haut niveau a toujours été mon rêve», avait déclaré le joueur qui a inscrit trois buts en trois matches de Jupiler Pro League cette saison.