SOS-Mains à la rescousse des membres amputés

En Belgique, un accident de la main survient toutes les 10 minutes. Jardinage, bricolage, accidents domestiques ou de travail sont autant d’occasions pouvant donner lieu à la section d’un doigt, d’une main ou même d’un bras. Une telle situation d’urgence mène tout droit à l’hôpital et idéalement vers un centre de référence SOS-Mains. En Wallonie, c’est au Centre hospitalier régional Sambre et Meuse (CHRSM), situé à Namur, que l’ensemble de ces traumas sont redirigés. Récemment, des microchirurgiens qui y opèrent ont réalisé une intervention des plus complexes en sauvant l’avant-bras d’un jeune homme, entièrement sectionné par une machine agricole. « Avec le Dr Lindsay Morana et deux assistants, nous avons procédé à une opération de réimplantation de son avant-bras en réalisant plusieurs sutures des artères, des veines et des nerfs au microscope », explique le Dr Bertrand Bombaerts, chirurgien de la main au SOS-Mains du CHRSM – site Meuse.