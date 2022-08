L’Union confirme une triste tendance en Ligue des champions: en 10 ans, seuls deux clubs belges ont franchi les tours préliminaires

Outre le club brugeois, il faut donc remonter 10 ans en arrière, lors de la saison 2012-2013, pour voir un autre club belge franchir le cap des tours préliminaires. Et il s’agissait d’Anderlecht. Sauf qu’à l’époque, les Mauves avaient été champions de Belgique et bénéficiaient donc d’un tirage plus clément (via la voie de champions) lors des tours qualificatifs. Les Bruxellois, emmenés à ce moment-là par John van den Brom, avaient facilement éliminé les Lituaniens d’Ekranas avant de prendre le meilleur sur l’AEL Limassol lors de barrages.