Japon: les proches de la sulfureuse secte Moon écartés du sommet de l’Etat

Jeudi, un peu plus d’un mois après l’assassinat de l’ex-Premier ministre Shinzo Abe, le 8 juillet dernier, le gouvernement et l’état-major du Parti libéral démocrate (PLD, droite nationaliste) ont fait l’objet d’un remaniement en profondeur. Une dizaine de ministres et de ténors de la formation au pouvoir quasiment sans interruption à Tokyo depuis 1955 ont été limogés en raison de leurs liens avec l’Eglise de l’Unification, plus communément appelée secte Moon.