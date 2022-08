«En un an, les gens ont oublié de quoi je suis capable»: Romelu Lukaku se livre sur sa saison difficile à Chelsea et sur son retour à l’Inter

« Je voulais vraiment retourner à Chelsea, parce que c’est mon équipe préférée depuis que je suis enfant », a-t-il confié à DAZN. « J’ai eu la chance de devenir un joueur clé là-bas, mais tout ne s’est ensuite pas passé comme prévu. Après les derniers matches du championnat, j’ai alors commencé à me poser des questions sur mon avenir. Je sentais que ce serait toujours difficile à Chelsea, donc j’ai préféré revenir à l’Inter. Quand je suis revenu, j’ai vraiment été touché par l’amour des gens, envers moi et ma famille. Je les remercie sincèrement, et je veux m’excuser pour la façon dont je les ai quittés. Mais c’est sur le terrain que je dois leur rendre tout ça. »

L’ancien Anderlechtois le sait mieux que quiconque, c’est sur ce fameux terrain qu’il sera le plus attendu. Avec un temps de jeu réduit (et c’est un euphémisme) à Chelsea, le Belge n’a pas eu l’occasion de montrer ce qu’il valait vraiment. Mais il compte bien rattraper le temps perdu sur les pelouses italiennes. « J’ai une sorte de colère en moi. Cette saison à Chelsea me donne une motivation supplémentaire, je veux faire encore mieux qu’avant ! Car, malheureusement, je pense qu’en un an, les gens ont oublié de quoi je suis capable… »