Fergal Harkin, nouveau directeur sportif du Standard: «Nous ne voulons pas que Raskin et Amallah quittent le club»

Après plus de trente ans comme directeur technique à Manchester City, Fergal Harkin a changé d’environnement en arrivant il y a quelques jours en Belgique. Le nouveau directeur sportif du Standard, présenté ce mercredi, est conscient des attentes placées autour de lui. « Mais je ne suis pas le Messie », tempère-t-il, au moment d’évoquer le futur et le mercato du club liégeois. « Nous voulons ramener le Standard dans la lutte pour le titre et sur la scène européenne, mais il faudra être patient. C’est un processus et rien ne dit que cela se fera sur un an. »

Retardé par trois mois de préavis en Angleterre, l’Irlandais arrive alors que la saison a déjà démarré, ce qui n’est pas idéal selon lui. « Nous allons avoir un mois d’août très chargé, j’aurais aimé commencer plus tôt mais c’est comme ça. » Priorité aux dossiers chauds en plus d’éventuels transferts, à commencer par celui de Nicolas Raskin. « Nous ne voulons pas qu’il parte, tout comme Selim Amallah. Nico est un joueur important. Pour Selim, c’est évidemment toujours compliqué quand vous entrez dans votre dernière année de contrat. Mais nous avons déjà eu des discussions très positives avec lui. »