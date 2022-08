Le café de l’hôtel Métropole, dont la terrasse donne sur la place de Brouckère, a repris ses activités. Au moins pour un an. Mais l’hôtel, lui, est fermé. Du moins en grande partie. Les difficultés du Covid ont eu raison du Métropole : l’hôtel a fermé ses portes en avril 2020. Pas moyen donc, pour le moment, de passer une nuit dans la suite François Weyergans ni dans la suite Annie Cordy, où l’écrivain belge a beaucoup travaillé. Ni de connaître le prix d’une nuit, puisque ce n’est pas possible.

Mais l’hôtel n’est pas mort. « Il est en sommeil », précise l’administrateur de la SA Métropole Charles-Henri Bervoets. « On l’appelle la belle endormie. Notre but est de poursuivre la vocation hôtelière de l’établissement. Nous travaillons à un projet ambitieux, avec des perspectives nouvelles. Et ça ne se fait pas en cinq minutes : c’est un projet de longue haleine. »