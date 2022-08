Un nouveau virus découvert en Chine: voici ce que l’on sait

Un nouveau virus a été découvert en Chine, comme nous le rapporte Het Laatste Nieuws. Il s’agirait d’une zoonose à laquelle on a donné le nom de Langya. Il se transmettrait de l’animal à l’homme. Trente-cinq cas ont pour le moment été dépistés. La gravité de la situation reste encore à évaluer.

Het Laatste Nieuws se réfère à un rapport intitulé « A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China », publié dans l’influente revue médicale The New England Journal of Medicine.