Herbert Fandel devient le nouveau patron de l’arbitrage belge

Comme souvent dans ce genre de circonstances, la Fédération a mis les formes. Le 21 juin dernier, David Elleray présentant sa démission. Officiellement pour cause de déménagement en Afrique du Sud. Plus officieusement, l’ancien arbitre britannique a payé au prix fort son implication dans un dossier de racisme datant de 2014 et ressurgi après sa nomination à l’Union belge qui n’en connaissait pas l’existence. En toute discrétion, les deux parties ont donc décidé d’une séparation à l’amiable, avec le communiqué d’usage destiné à faire passer l’addition.

Depuis cette date, le CEO Peter Bossaert, avec l’aide de Bertrand Layec (Directeur technique), Stephanie Forde (Directrice opérationnelle) et de Franck De Bleeckere (promu Responsable de la formation), s’est donc mis en quête d’un successeur digne de ce nom. Ses recherches se sont très vite orientées vers Herbert Fandel, l’ancien patron de l’arbitrage allemand entre 2009 et 2013. Originaire de Kyllburg, à une trentaine de kilomètres d’Eupen, près des frontières belge et luxembourgeoise, il deviendra le président du PRB en date du 1er septembre. « Vu la situation géographique de mon domicile, je suis l’évolution de l’arbitrage belge depuis que je me suis retiré des pelouses en 2009 », explique-t-il celui qui fut jusqu’en juin, le coach personnel de Lawrence Vissers, l’un des arbitres du Top 3 belge.