Une super lune pourra être observée jeudi soir

Cela fait quatre mois consécutifs qu’il est possible d’observer une super lune dans le ciel belge. Cette super lune apparaîtra 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse que la normale, rapporte Het Laatste Nieuws. De quoi nous offrir un beau spectacle.

Cette super lune pourra donc être observée à partir de 3h36 du matin ce vendredi. Elle se situera alors à 361.409 kilomètres de la Terre.