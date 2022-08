Chailly: une direction claire et incisive

Decca

Les liens sont plus forts qu’on ne le croit entre les musiciens germaniques et l’Italie : une démarche qu’éclaire naturellement la direction claire et incisive de Riccardo Chailly à la tête de sa rutilante Filarmonica della Scala : Une « Italienne » de Mendelssohn alerte et lumineuse, les deux ouvertures dans le style italien D 590 et 591 d’un Schubert qui se met habilement au goût du jour viennois et les ouvertures alertes et enlevées des trois opéras mozartiens écrits pour Mia (Mitridate, Ascanio in Alba et Lucio Silla).