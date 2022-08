Le Sage et consorts: une fluidité lumineuse

Alpha, un coffret de 10 CD

La musique de chambre de Brahms constitue un corpus fort homogène qui a donné lieu à l’apparition de plusieurs intégrales chez Philips et, surtout DG, centrée autour du Quatuor Amadeus et d’autres ensembles réguliers. La particularité de cette intégrale Alpha est, elle, d’être défendue de bout en bout par les mêmes treize instrumentistes, réunis autour du pianiste Eric Le Sage. Et soudain voilà que cette musique, sans rien perdre de sa complexité, sonne avec une spontanéité immédiate, une fluidité lumineuse du propos mêlée à une énergie indomptable de l’engagement. Un Brahms maître de la complicité.