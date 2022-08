Jeremy Rose, face à face

Earshift Music

« L’album Face to face est une réflexion sur la façon dont nous nous relions et sur l’importance de ces liens dans la vie », explique Jeremy Rose, le saxophoniste australien. « Nous vivons dans un monde incroyablement connecté et en même temps nous nous sommes tous isolés. Nous sommes joignables à tout moment mais beaucoup ne se sont jamais sentis aussi seuls. Je crois que l’on a besoin de renforcer ce qui fait notre humanité : les liens face à face. » En huit titres, Jeremy Rose, Steve Barry au piano, Noel Mason à la basse et Alex Hirlian à la batterie mettent ces réflexions en musique. Et ça donne 55 minutes de (bonne) musique. Au cours desquelles Jeremy and Co parlent de la désinformation et des théories du complot (High Ground), sur le fait que pour certains le sentiment religieux l’emporte sur les droits humains (Religion), sur la force des femmes (Queens), sur la communication (Face to face), sur la joie intérieure (Child), etc. Des propos intelligents mais ne vous en faites pas : la musique est accessible, agréable, enthousiaste. Face to face groove et swingue.