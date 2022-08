TikTok prend ses quartiers en Belgique

Comme l’ont fait par le passé Google ou Facebook, TikTok, le réseau social à succès du groupe chinois Bytedance, a décidé d’ouvrir une filiale en Belgique. La société anglaise « TikTok information technologies UK » basée à Londres et tête de pont des activités du réseau social en Europe a créé le 8 août dernier la société à responsabilité limitée « TikTok Technologies Belgium », domiciliée à Bruxelles, peut-on lire au Moniteur. Quel sera son rôle ? Combien de personnes y travailleront-elles ? TikTok n’a pas répondu à nos sollicitations mais dans l’acte de constitution, il est notamment fait référence « au développement, la commercialisation, la provision et la vente de produits et/ou de services liés à internet et à la publicité sur internet ». L’administration ou l’exploitation d’une plateforme web est par contre explicitement exclue dans le document.