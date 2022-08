Boris Johnson, le je-m’en-foutiste devant l’Eternel

Même le militant conservateur le plus dévoué à Boris Johnson doit être déconcerté par le je-m’en-foutisme du Premier ministre déchu qui doit quitter le 10 Downing Street le 5 septembre. Alors que le royaume est frappé par l’inflation galopante, la baisse draconienne du niveau de vie et une sécheresse sans précédent, le chef du gouvernement est aux abonnés absents.

Albion coule des jours moroses et les sujets de Sa Majesté dépriment. Johnson lui affiche une totale désinvolture.

Ainsi, au lieu de remonter le moral de ses administrés au plus bas, Bo Jo, accompagné de son épouse Carrie, est parti, il y a peu, en voyage de noces en Slovénie dans un hôtel de luxe… écolo. Pendant que Londres « brûle » et se serre la ceinture, le Premier ministre a passé une semaine à faire des randonnées, de la bicyclette et du tourisme.