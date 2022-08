Le sélectionneur belge Roberto Martinez encense la nouvelle recrue d’Everton, Amadou Onana: «Un des joueurs les plus talentueux à son âge»

Roberto Martinez s’est exprimé sur son ancienne équipe, Everton, qui vient de faire l’acquisition du jeune belge Amadou Onana. Le club anglais a déboursé un peu plus de 40 millions d’euros pour la pépite belge. « Ce prix peut être très faible si vous regardez la marge de progression qu’il a devant lui », a lancé d’emblée Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges.

L’Espagnol a déjà fait appel aux services d’Onana, le milieu de terrain a en effet fait ses débuts en Ligue des Nations contre les Pays-Bas en mai dernier. Le sélectionneur qualifie ce jeune milieu de très intéressant. « Nous parlons d’un joueur de 20 ans qui est probablement l’un des gars les plus talentueux à cet âge dans toute l’Europe », a déclaré Martinez lors d’un entretien accordé à Sky Sports. « Amadou a déjà joué en Allemagne et en France. Lille lui a déjà versé une grosse somme, il sait donc gérer la pression. En ce qui me concerne, il a la présence physique et la présence d’un joueur que les fans d’Everton connaissent très bien, Marouane Fellaini », ajoute-t-il.