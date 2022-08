Photos: des adieux et des retrouvailles à la Galerie du Beffroi

A la Galerie du Beffroi à Namur, l’exposition « Chaque photographie est un adieu », présentée par l’Intime Festival, invite à découvrir une série de livres intimistes et émouvants ainsi qu’un bel accrochage de quelques-uns des auteurs présents.

Ce n’est plus une habitude ni un tic, c’est un automatisme qui s’est imposé dans le monde entier. Quoi qu’on fasse, où qu’on soit, on prend tout en photo avec son smartphone. La plupart de ces images, à peine enregistrées, sont déjà oubliées. Mais il en est certaines qui parviennent à retenir le temps, à faire renaître sous nos yeux des moments, des visages, des lambeaux de vie…

Futile illusion qui s’effiloche avec notre mémoire de plus en plus incertaine jusqu’au jour où, à notre tour, nous disparaissons, laissant derrière nous des monceaux d’images que plus personne ne peut identifier.

Pourtant, nous ne pouvons nous empêcher de photographier ceux que nous aimons, les endroits que nous visitons, les scènes qui captent notre regard. Comme si nous avions le pouvoir d’ainsi les conserver avec nous à tout jamais…