Stefan Knezevic: «Nous devons parfois être plus agressifs les uns envers les autres»

Ces deux derniers matches, le Sporting, avec autant de défaites, a payé au prix plein les erreurs commises. Pour le défenseur des Zèbres, l’équipe doit apprendre à communiquer mieux et plus franchement sur la pelouse.

Même s’il ne fêtera que ses 26 ans en octobre prochain, Stefan Knezevic fait un peu figure d’ancien au sein de la jeune garde carolo. Posé et franc, le défenseur suisse n’élude aucune question. Il concède volontiers le début de saison insuffisant de son équipe. Mais il est convaincu que le meilleur reste à venir.

Quelle était l’atmosphère dans le groupe les jours qui ont suivi la défaite contre Ostende ?

Le groupe était très déçu, à l’instar des supporters. On savait qu’on devait gagner ce match, qu’on pouvait le gagner au vu de nos occasions. Au final, on l’a peut-être perdu d’une manière stupide. On doit apprendre le plus rapidement possible de ces erreurs, car c’est encore une jeune équipe.