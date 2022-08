L’Abbaye de Villers-la-Ville bien en voix

Le spectacle est organisé par Tour des Sites Organisation, dont les concepteurs Paul Licot et Benoît Meurens ont produit plus de 700 manifestations d’envergure en Belgique et à l’étranger. L’entreprise est notamment spécialisée dans le vidéo mapping mais, à l’abbaye, c’est le chant qui prime. Plusieurs chœurs issus des quatre coins du monde sont attendus. Le Canada, l’Angleterre, la Lettonie et la Géorgie se disputent la tête d’affiche. Au programme de La Nuit des Chœurs, figurent également deux chorales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles chanteront d’une même voix : Vox Anima et Almakalia. Entre 7.000 et 10.000 spectateurs devraient les voir et les entendre à Villers-la-Ville.

Mise en beauté du patrimoine