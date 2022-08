France: le vote des étrangers divise la macronie

La proposition a suscité quelques remous dans le calme politique estival. Accorder le droit de vote et d’éligibilité à tous les résidents étrangers lors des élections municipales ! Deux anciens présidents socialistes (François Mitterrand puis François Hollande) l’avaient promis sans jamais aboutir. Le député macroniste Sacha Houlié, président de la commission des Lois, veut y croire. « Personne n’est étonné qu’un Espagnol ou qu’un Bulgare puisse voter aux municipales. Mais ça interroge beaucoup de gens que les Anglais ne puissent plus le faire depuis le Brexit », dit-il. Dans l’Hexagone, seuls les ressortissants de l’Union européenne peuvent se présenter et voter lors des élections locales depuis 1992.