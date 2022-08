Fergal Harkin: «Nous ne voulons pas que Raskin et Amallah quittent le Standard»

Arriver à l’heure à un rendez-vous prouve votre ponctualité. Débarquer au lieu-dit dix, quinze minutes avant témoigne certainement de votre impatience. Fergal Harkin a rongé son frein durant trois mois, durée d’un préavis qui ne lui a pas permis d’arriver plus rapidement en Principauté. « J’aurais aimé commencer plus tôt, mais c’est comme ça », relativise le nouveau directeur sportif du Standard. Il faut dire qu’il y a du pain sur la planche : l’arrivée de l’Irlandais (45 ans), qui a travaillé durant treize ans comme directeur technique à Manchester City, doit permettre au club liégeois de passer la seconde sur le marché des transferts, alors que la saison, elle, a déjà débuté. Car comme tous ses prédécesseurs, Fergal Harkin veut ramener le Standard sur le devant de la scène, au plus vite même si l’intéressé sait que le fameux « process » risque d’être long.