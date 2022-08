Variole du singe: le sursaut politique

Frank Vandenbroucke (Vooruit) se donne dix jours pour vacciner les publics les plus à risque comme les travailleurs du sexe. Faute de vaccins en suffisance, la prévention et le testing restent les deux armes principales des autorités sanitaires.

Depuis le début de l’été, le monde politique s’était fait très discret au sujet de la variole du singe. Plusieurs centaines de contaminations et quelques polémiques sur l’absence de doses et autres messages de prévention en suffisance plus tard, Frank Vandenbroucke est sorti du bois mercredi. La presse comme les Régions ont été convoquées un peu à la surprise générale dans la torpeur du mois d’août. L’entourage du ministre fédéral de la Santé assure qu’il ne faut pas y voir un lien avec la Gay Pride organisée à Anvers ce week-end, mais les différents spécialistes qui ont pris la parole ont rappelé que l’intégralité des cas répertoriés en Belgique concernait des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Du moins jusqu’à ce mercredi puisqu’un premier cas de sexe féminin a été signalé.

