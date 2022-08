Gymnastique: sans Nina Derwael, l’équipe belge face à ses nouveaux challenges

Un an après son sacre de Tokyo, la Trudonnaire sera pourtant en Bavière, mais dans les tribunes, plus précisément sur un strapontin de presse afin de commenter les évolutions de ses copines pour Sporza. Un exercice dans lequel la Limbourgeoise devrait exceller tout autant qu’aux barres asymétriques.

« Elle redoute un peu le trac, l’estomac qui se noue lorsqu’elle devra commenter les prestations belges », sourit Marjorie Heuls. La coach française (prolongée comme son mari Yves Kieffer à la tête du projet Gymfed jusqu’aux JO de Paris, après avoir admis quelques erreurs dans l’approche psychologique de l’entraînement et fait amende honorable), n’a évidemment rien oublié des moments d’extrême tension qui avaient précédé la finale de Nina, le 1er août 2021. Une Ariake Arena quasi vide à cause des mesures sanitaires, un drapeau belge et quelques vivats sonnant creux, une Brabançonne aux notes vaporeuses et pourtant perceptibles jusqu’en Belgique. Douze mois plus tard, Nina Derwael (22 ans) est une jeune femme épanouie, qui s’offre du temps de qualité, développe ses propres projets mais reste une athlète de top niveau. Dans deux mois à Liverpool (28 octobre-6 novembre), elle défendra en effet son titre mondial.