Royal Festival de Spa: une ouverture d’une étrange beauté

A Spa, le Royal Festival a ouvert ses portes ce mercredi et se déroulera jusqu’au 21 août. Cinq spectacles étaient à l’affiche du premier soir dont la création de « Strange Beauty ».

En ces temps de sécheresse, Spa, comme toutes les villes d’eau, attire pas mal de monde. Mais à côté des touristes, on remarque un public moins habituel déambulant dans les rues de la « perle des Ardennes ». Comédiens en goguette, circassiens déplaçant leur matériel, directeurs de théâtre en quête de découvertes… Pas de doute, le Royal Festival a bien commencé.

Au menu, des spectacles montés dans divers théâtres durant les saisons précédentes et quelques créations. Cette année, comme l’an dernier, on y retrouve aussi des mises en scène qui, en raison de la pandémie, n’ont pas vraiment eu la carrière qu’elles méritaient. C’est le cas notamment du très beau Vous êtes uniques de Maggy Jacot et Axel de Booseré, qui donne ici ses deux dernières représentations (dernière ce jeudi soir). À voir donc, maintenant ou jamais !