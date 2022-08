Une équation mathématique pour arriver de bonne humeur au boulot

La formule magique pour partir chaque matin au travail de bonne humeur et se sentir d’attaque pour le reste de la journée, vous en rêviez ? Les mathématiques l’ont fait. Du moins, c’est ce qu’elles prétendent. Dans une étude anglaise parue fin juillet et relayée par The Independent, des matheux de la British Science Association présentent ce qui, selon eux, serait l’équation parfaite pour composer une routine matinale synonyme de plein d’énergie.

Et impossible de faire les choses approximativement : la formule savamment concoctée permet de mesurer la durée de chaque phase, du premier pied posé hors du lit au départ pour le boulot, tout cela à la minute près. C’est ce qui s’appelle une matinée radieuse, clés en main.