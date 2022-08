En prison, la chaleur comme double peine

Je préfère un solo punaises que de bouger d’ici » : c’est ainsi qu’un prisonnier a exposé à la direction pénitentiaire de Mons, il y a quelques jours, sa volonté de ne pas changer de cellule, et ce même si celle-ci est infestée par ces nuisibles. L’établissement est régulièrement la proie de ces petits suceurs de sang, et il y a quelques mois, il avait fait appel à une brigade canine spécialisée dans ce type de détection, qui avait permis de constater que sur 258 cellules, 116 étaient infectées. Il est toutefois difficile d’éradiquer le problème : « Avec la chaleur, elles pullulent plus encore, confie Vincent Spronck, directeur de l’établissement. Pour le moment, 14 cellules sont déclarées comme étant infestées, mais il y en a sans doute bien plus… Certains détenus ne nous le signalent pas par peur d’être mutés, de perdre leur cellule solo ou de se retrouver avec un autre duo avec lequel ils craignent de ne pas s’entendre. Et pourtant, il faut voir ce que c’est, de cohabiter avec des punaises, d’endurer leurs piqûres.