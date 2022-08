Crispations dans les campagnes: comment Chastre veut rapprocher habitants des villes et habitants des champs

Chastre en est convaincue : il n’y a pas de ruralité sans agriculture. Alors par la communication, la consultation et des aménagements ciblés, les autorités essaient d’éviter les conflits entre ruraux et néo-ruraux sur son territoire… à 80 % agricole.

La périphérie de Bruxelles s’étend jusqu’ici (et même au-delà). Dans ce coin de Brabant wallon, au sud de Louvain-la-Neuve, au nord de Gembloux. Ici où 80 % du territoire sont situés en zone agricole. Chastre, avec ses sept villages et 7.500 habitants, attire par son charme champêtre, tranquille. Mais ici aussi, la pression immobilière est forte. De plus en plus forte…