Le Real Madrid s’offre sa cinquième Supercoupe d’Europe en s’imposant face à l’Entracht Francfort (2-0)

Alors que la première mi-temps était plutôt équilibrée avec de multiples offensives des Allemands, le Real a su prendre le match à son compte lorsque David Alaba a débloqué le marquoir sur un corner en faveur des Merengues.

Rentré aux vestiaires en menant au score, le Real Madrid n’avait plus qu’à gérer sa deuxième période pour s’assurer une cinquième Supercoupe d’Europe. Et c’est ce que les hommes de Carlo Ancelotti ont fait en maîtrisant les débats. Karim Benzema s’est chargé de faire le break en inscrivant le 2-0, et ainsi permis aux Merengues de filer tout droit vers un nouveau sacre européen.