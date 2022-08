Scènes: retrouvez toutes nos critiques des spectacles

Du paddle à Biarritz ***

Salon Bleu, Casino de Spa

Seul en scène, sans décor ni accessoires mais avec une bande-son pleine d’humour et de sens, Itsik Elbaz campe Alex, père de famille sans histoire, incapable de réaliser ses rêves, de gérer ses enfants en pleine crise d’adolescence et même d’éviter des vacances à Biarritz avec un couple d’amis qu’il n’apprécie que très modérément. Drôle et désespéré. Mélancolique et hilarant.

Elisabeth ****