Wallonie: six scouts emmenés à l’hôpital, victimes d’un coup de chaleur

Six scouts faisant partie d’un camp situé rue Derrière la Brouffe, à Couvin, ont été emmenés à l’hôpital de Chimay mercredi soir vers 20h00. Ils ont été victimes d’un coup de chaleur et souffraient de déshydratation. Trois ambulances de Cerfontaine, Philippeville et Couvin ont été dépêchés sur place.