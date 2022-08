Mercato: Sergio Gómez sur le point de quitter le Sporting d’Anderlecht pour Manchester City

À la veille de la rencontre face à Paide, comptant pour le 3e tour préliminaire de la Conference League, Sergio Gomez semble plus que jamais sur le départ. Alors que Francis Amuzu et lui étaient tous deux attendus pour disputer le match retour contre les Estoniens ce jeudi soir, le journaliste italien et spécialiste du mercato Fabrizio Romano annonce qu’un accord verbal aurait été conclu entre Anderlecht et Manchester City.

Les frais de cette transaction se situeront entre 10 millions et 15 millions d’euros selon lui et l’accord serait prochainement signé. Gómez a de bonnes chances d’intégrer directement l’équipe des Skyblues mais dans le cas contraire, il serait prêté au Girona FC, pensionnaire de Liga.