Avec quatre belges qui y jouent, Milan est plus belge que jamais

L’Inter l’a retrouvé son géant d’ébène, après un an à peine. Romelu Lukaku s’est démené tant et plus pour quitter la Premier League et revenir en Italie.

Plus de 40 ans plus tard, le Milan le tient enfin son grand blond belge. Contrairement à Jan Ceulemans à l’aube des années ‘80, timoré à l’idée de délaisser ses certitudes brugeoises et d’être confronté à une langue inconnue, Charles De Ketelaere lui a insisté pour rejoindre Milan, quitte à renoncer à un pourcentage de son futur salaire pour que le Club s’y retrouve par rapport à l’offre supérieure de Leeds United.