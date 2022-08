Plus de 200 menaces en lien avec le terrorisme ou l’extrémisme l’an dernier

Au total, 218 signalements de menace en lien avec le terrorisme ou l’extrémisme ont été dénombrés l’an dernier en Belgique, ressort-il du rapport annuel de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) publié jeudi. Le niveau général de celle-ci est resté au niveau 2 (moyen) pendant toute l’année. Seule une menace, celle représentée par l’ex-militaire armé Jürgen Conings, a été évaluée comme étant très grave et imminente (niveau 4).

En mai et juin 2021, l’Ocam avait en effet placé le niveau de menace à quatre, soit le plus élevé, pour la traque du militaire armé. Le niveau 4 ou «très grave» signifie que la menace est «sérieuse et imminente». Le quadragénaire était en effet répertorié comme «extrémiste potentiellement violent». Le fugitif avait menacé de s’en prendre aux structures de l’État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst. Le militaire avait finalement mis fin à ses jours durant la traque à son encontre et son corps avait été retrouvé à la fin juin. En parallèle, l’Ocam avait aussi évalué la menace générale qui pesait sur le pays et celle-ci était par contre restée inchangée, à un niveau 2 ou moyen.