Transferts: Sergio Gomez à City, c’est quasiment fait

Anderlecht et City ont trouvé un accord pour le montant de la transaction –on parle de plus de 15 millions avec les bonus- et l’Espagnol est attendu ce jeudi à Manchester pour y passer ses tests médicaux. Il y signerait un contrat de quatre ans. Il n est pas encore décidé s’il intègrera le noyau des Skyblues ou s’il sera immédiatement prêté.

Annoncé dans la sélection pour le match contre Paide ce jeudi soir, il ne sera finalement pas de la partie pour ce match retour du 3e tour préliminaire de la Conférence League. Le Sporting a longtemps espéré pouvoir conserver la révélation de la saison dernière un an de plus, mais l’intérêt de City était trop grand.