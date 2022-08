ATP de Montréal: Nick Kyrgios confirme sa superbe forme et s’offre Daniil Medvedev

Euphorique depuis sa finale perdue à Wimbledon et son premier titre en trois ans remporté à Washington, Nick Kyrgios a confirmé qu’il était l’épouvantail de l’été américain en éliminant Daniil Medvedev au 2e tour du Masters 1000 de Montréal.

L’US Open, où le Russe défendra son titre, aura lieu dans un peu plus de deux semaines et la concurrence est prévenue : l’Australien, aussi talentueux que volcanique, joue de nouveau à son meilleur niveau en 2022, après deux années noires plombées par une dépression et des pensées suicidaires.

Le 37e mondial s’est offert 6-7 (2/7), 6-4, 6-2 la peau de Medvedev, deuxième N.1 mondial à tomber dans son escarcelle après Rafael Nadal à Wimbledon en 2014.