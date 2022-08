Le patron de Ryanair annonce la fin des tarifs à 10 euros et une augmentation des prix

Avec la flambée des cours de l’énergie, qui s’est accélérée avec la guerre en Ukraine, l’ère des billets d’avion bradés à 10 euros, voire moins, est révolue, avertit le patron de la compagnie à bas prix Ryanair, Michael O’Leary. « Je pense qu’il n’y aura plus de billets à dix euros car les cours pétroliers sont bien plus élevés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Nos promotions vraiment pas chères (...), je pense qu’on ne va pas voir ces tarifs pendant un certain nombre d’années », a-t-il affirmé sur la radio BBC Radio 4 jeudi.

Et selon M. O’Leary dans une interview radio à la BBC , les tarifs moyens des billets de Ryanair devraient augmenter de quelque 10 euros, à environ 50 euros par trajet dans les cinq prochaines années. Ce qui, vu la structure tarifaires des low-cost avec de nombreux suppléments, notamment pour les bagages, pourrait faire grimper rapidement le coût total d’un voyage aller-retour à plusieurs centaines d’euros ou de livres, et miner la demande.

« Le marché du travail est très tendu, particulièrement pour les emplois peu qualifiés dans l’hôtellerie-restauration, la distribution et l’agriculture, et aussi pour la sécurité et les bagagistes dans les aéroports », souligne le dirigeant. « Et s’il y avait un peu d’honnêteté du gouvernement Johnson, ils admettraient que le Brexit a été un désastre pour la libre circulation des travailleurs et que l’une des principales difficultés qu’affronte l’économie britannique actuellement, c’est le manque de travailleurs. »