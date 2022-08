L’adorable photo de Dries Mertens lors de son arrivée à Galatasaray

Dries Mertens va passer de la ferveur napolitaine à la stambouliote. D’un volcan à un autre. Après neuf ans à Naples, où il n’a pas été prolongé, le Diable rouge portera le maillot de Galatasaray la saison prochaine.

Venu en Turquie « pour réussir », l’international belge aux 105 capes a paraphé un contrat d’un an, assorti d’une option pour une seconde saison. « J’ai signé pour un an mais j’aimerais rester plus longtemps. Je suis ici pour m’illustrer, montrer mes capacités sur le terrain. Je donnerai tout pour cette équipe. Je suis un joueur qui veut toujours marquer des goals et remporter des matches, et je travaillerai dur pour ça. »