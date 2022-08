Sécheresse en Wallonie: une interdiction prolongée et étendue jusqu’au 4 septembre

L’interdiction de la pêche est désormais étendue aux zones d’eaux mixtes et d’eaux vives dans les sous-bassins de l’Amblève, de la Haine, de la Lesse, de la Moselle, de l’Ourthe et de la Vesdre, ainsi que dans la zone d’eaux vives dans le sous-bassin de la Sambre.

Elle concerne également tous les cours d’eau des zones d’eaux mixtes et vives dans le sous-bassin Meuse Amont, dans le sous-bassin Meuse aval, les eaux vives du sous-bassin de l’Oise et les zones d’eaux mixtes et d’eaux vives dans le sous-bassin de la Semois-Chiers, à l’exception du Ton et de la Chevratte.