Facebook accusé d’avoir transmis à la police les messages d’une jeune fille poursuivie pour avortement

Pour faire avancer l’enquête, la police du Nebraska a perquisitionné Facebook pour obtenir les conversations de l’accusée et de sa mère. La société s’est exécutée et a fourni le contenu des messages aux autorités. Ceux-ci auraient apporté à la police la preuve qu’il s’agissait bien d’un avortement, relate la RTBF.

Meta, par l’entremise de son porte-parole, s’est défendu. « Rien dans les mandats que nous avons reçus des forces de l’ordre ne mentionnait l’avortement. Les mandats concernaient des accusations liées à une enquête criminelle et des documents judiciaires indiquent que la police enquêtait à l’époque sur le cas d’un bébé mort-né qui a été brûlé et enterré, et non sur une décision d’avorter. »