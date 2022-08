Eden Hazard n’a toujours pas disputé la moindre finale avec le Real: voici pourquoi le Diable est resté sur le banc lors de la Supercoupe d’Europe

Pourtant, tous les signaux semblaient être au vert pour le capitaine de notre sélection nationale. Revenu plus en forme que jamais de la trêve estivale, le Belge a passé l’été à impressionner le staff madrilène. Même si le jeune Federico Valverde avait les faveurs du coach pour compléter le trio offensif (avec les indéboulonnables Vinicius et Benzema) au coup d’envoi, Eden Hazard semblait très bien parti pour bénéficier d’un peu de temps de jeu ce mercredi. Mais il n’en fut rien, le Belge est resté sur le banc de touche de la première à la dernière seconde…

Toutefois, si l’on en croit les révélations de nos confrères du journal AS, Carlo Ancelotti avait ses raisons de ne pas accorder de temps sur le pré à l’ancien Lillois. En effet, le tacticien italien considérait que cette Supercoupe était l’aboutissement de la saison passée. Il a donc choisi de faire confiance aux mêmes joueurs que ceux qui ont conquis le triplé (championnat, Supercoupe d’Espagne et Champion’s League). Liste dont ne fait visiblement pas partie Eden Hazard, qui a bénéficié d’un temps de jeu famélique lors de cet exercice 2021-2022…

Preuve en est, « Carletto » a opéré les mêmes changements que lors de la finale face à Liverpool (sorties de Modric, Valverde et Vinicius, entrées de Rodrygo, Camavinga et Ceballos). Seule différence : l’Italien a choisi de lancer dans le grand bain les deux nouvelles recrues, Rüdiger et Tchouaméni. Un moyen de faire la transition entre le passé du Real et son avenir. Mais Eden Hazard fera-t-il partie de cet avenir ?