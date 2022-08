Le Premier ministre du Kosovo: «Nous risquons la guerre. La Serbie est soutenue par Poutine»

Le risque qu’éclate un nouveau conflit entre le Kosovo et la Serbie est élevé. Il serait irresponsable de ma part de dire le contraire, surtout maintenant que le monde a vu ce qu’a fait la Russie avec l’Ukraine. » Le Premier ministre du Kosovo Albin Kurti, 47 ans, leader des sociaux-démocrates, a le mérite de ne pas se cacher derrière des discours maniéristes. Sur la table de son bureau, dans l’immeuble le plus haut de Pristina, un dossier documentant la mainmise de Moscou sur Belgrade et, par conséquent, sur les Serbes du nord du Kosovo. L’imposition d’une réciprocité de traitement entre Serbes et Albanais, à commencer par les procédures de franchissement de la frontière entre les deux pays, porte ses fruits : lors des élections de février, son parti Vetevendosje ! a remporté 50,2 % des voix, devenant ainsi le parti le plus plébiscité de l’histoire du Kosovo indépendant.