A Mitrovica, la Berlin des Balkans, «la guerre n’est que retardée»

Début août, des affrontements ont éclaté entre Serbes et Albanais dans le nord du Kosovo. La cause : l’entrée en vigueur de nouvelles règles sur les plaques d’immatriculation et les documents d’identité décidées par le gouvernement kosovar. Si Pristina a finalement reporté l’entrée en vigueur des nouvelles règles, cette actualité a ravivé le conflit entre les deux communautés. A Mitrovica, les carabiniers italiens de la KFOR (Otan) surveillent le viaduc qui relie les quartiers serbes et albanais.

