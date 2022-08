Un sacre belge ce week-end? Stoffel Vandoorne est tout proche de décrocher son premier titre de champion du monde en Formule E

Le pilote Mercedes compte 36 points d’avance sur son plus proche poursuivant et pourrait donc remporter le titre de champion du monde de Formule E lors de la 15e et avant-dernière manche, prévue ce samedi 13 août à Séoul, en Corée du Sud. Le départ de la course est prévu à 9h00 belges. S’il ne parvient pas à concrétiser samedi, il aura une nouvelle occasion dimanche (9h00).

Si le Courtraisien n’a remporté qu’une course cette saison, à Monaco le 30 avril, il s’est montré le plus régulier. Hormis lors du rendez-vous à Mexico en début de saison, où il avait terminé à la porte du top 10, Vandoorne a toujours marqué des points. Outre son succès monégasque, il est monté à six reprises sur le podium.