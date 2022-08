Alerte européenne: un produit retiré de la vente

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a décidé de retirer de la vente et de rappeler auprès des consommateurs le poisson séché « Bonga dried whole » (200 grammes) de la marque Afroase, fait-elle savoir ce jeudi.

La cause ? Un taux d’histamine et biogenous amines trop élevé. L’Afsca précise que « ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed) ».