Insultes envers Messi, fumigènes et… glissade: l’accueil explosif des supporters marseillais pour Alexis Sanchez (vidéos)

L’attaquant chilien de 33 ans Alexis Sanchez, passé par Barcelone, Arsenal ou l’Inter Milan, a officiellement signé pour un an à l’Olympique de Marseille. Pour les Phocéens, c’est évidemment un excellent renfort en vue de la ligue des Champions, pour laquelle ils sont directement qualifiés. Et, forcément, la nouvelle a été très bien accueillie par les supporters. Et c’est un euphémisme.

Réputés pour leur ferveur, les fans de l’OM se sont à nouveau illustrés cette semaine. Massés devant les bureaux du club phocéen, ces derniers ont accueilli Alexis Sanchez comme il se doit. À coups de fumigènes et de chants (notamment adressés à Lionel Messi et, comme on peut s’en douter, pas très amicaux), les supporters ont manifesté leur bonheur de voir arriver l’ancien de l’Inter Milan.